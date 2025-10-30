На трассе в Иркутской области произошло серьезное ДТП с участием трех машин

В Усть-Илимске произошла серьезная авария с тремя автомобилями. На Промышленном шоссе водитель УАЗ Патриот не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя автобусами, которые ехали в противоположном направлении. О этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
«В первом автобусе также находились 28 пассажиров, предварительно никто не пострадал», — сказали в ГИБДД.
От удара один из автобусов съехал с дороги и врезался в деревья. В автобусах находились рабочие местного предприятия, которые ехали на работу.
В результате аварии пострадали четыре человека: пассажир УАЗа и три пассажира из автобуса, съехавшего с дороги. Всего в этом автобусе было 12 человек. Полиция сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.