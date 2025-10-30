На трассе в Иркутской области произошло серьезное ДТП с участием трех машин

В Усть-Илимске произошла серьезная авария с тремя автомобилями. На Промышленном шоссе водитель УАЗ Патриот не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двумя автобусами, которые ехали в противоположном направлении. О этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.