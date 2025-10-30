Директор стройкомпании «сэкономил» миллион на благоустройстве набережной в Енисейске по нацпроекту и получил «условку»

Суд вынес приговор директору красноярской стройкомпании за хищение 1 миллиона рублей во время благоустройства набережной в Енисейске.
Как рассказали в краевой прокуратуре, весной 2024 года в Енисейске местную набережную и Торговую площадь готовили к масштабному благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Контракт на 54 млн руб. получило ООО «КрасСибТехстрой»,
«По документам демонтированный асфальт должен был отправиться на спецполигон в Лесосибирске. Однако подрядчик решил, что везти его за десятки километров — слишком дорого. Вместо этого рабочие просто вывалили отходы в черте города, “сэкономив” таким образом 1 млн руб.», — рассказали в ведомстве.
На бумаге же компания отчиталась, что всё сделала по закону, и представила фиктивные документы о вывозе. Всё вскрылось, когда в соцсетях появились видео с несанкционированной свалки. Местные жители сняли, куда на самом деле свозили асфальт. После этого прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело.
Прокуратура провела проверку, по материалам которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе расследования ущерб был погашен. Суд признал руководителя фирмы виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 1 году 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Принадлежащий фирме автомобиль стоимостью 2,3 млн руб. изъят. Образовавшаяся после подрядчика свалка утилизирована.