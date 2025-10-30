Директор стройкомпании «сэкономил» миллион на благоустройстве набережной в Енисейске по нацпроекту и получил «условку»

На бумаге же компания отчиталась, что всё сделала по закону, и представила фиктивные документы о вывозе. Всё вскрылось, когда в соцсетях появились видео с несанкционированной свалки. Местные жители сняли, куда на самом деле свозили асфальт. После этого прокуратура провела проверку и возбудила уголовное дело.