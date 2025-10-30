Пенсионерка пострадала при пожаре на улице Калараша в Хабаровске

В ночь на 30 октября на улице Калараша пожарные потушили домашние вещи в одной из квартир. С места происшествия в больницу с отравлением продуктами горения была госпитализирована 90-летняя хозяйка жилья. Пожар удалось ликвидировать менее чем за 20 минут.