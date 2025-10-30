Пенсионерка пострадала при пожаре на улице Калараша в Хабаровске

За последние 24 часа в Хабаровском крае не случилось чрезвычайных ситуаций, однако пожарные подразделения продолжали активно работать. Всего они выезжали на 14 возгораний, семь из которых произошли в жилых домах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Один из пожаров произошел днем на улице Краснореченской, где загорелся салон легкового автомобиля. Огнеборцы справились с пламенем за девять минут, площадь возгорания составила один квадратный метр.
В ночь на 30 октября на улице Калараша пожарные потушили домашние вещи в одной из квартир. С места происшествия в больницу с отравлением продуктами горения была госпитализирована 90-летняя хозяйка жилья. Пожар удалось ликвидировать менее чем за 20 минут.
На большей части территории края сохраняется низкая пожарная опасность, однако в Бикинском округе она оценивается как высокая. Особый противопожарный режим продолжает действовать в 16 муниципальных образованиях, включая Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и прилегающие районы.
Навигация для маломерных судов закрыта в пяти северных районах края: Охотском округе, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Амурском районах.