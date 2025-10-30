Ричмонд
Из-за атаки ВСУ в Волгоградской области повреждена вышка сотовой связи

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации.

Кроме того, пострадавших и повреждений жилых объектов нет, подчеркнул губернатор.

