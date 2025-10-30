20 человек эвакуировались из-за пожара в пятиэтажном доме в Братске

Ранее агентство сообщало, что пожар произошел в пятиэтажном доме в 8-м квартале Ангарска. К месту возгорания были направлены четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Шесть человек самостоятельно эвакуировалось из задымленного подъезда.