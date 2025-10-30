20 человек эвакуировались из-за пожара в пятиэтажном доме в Братске

IrkutskMedia, 30 октября. Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома на улице Студенческой в Братске. По внутренним маршевым лестницам самостоятельно эвакуировались 20 человек. Еще десяти потребовалась помощь огнеборцев. Жильцы не могли выйти из подъезда самостоятельно из-за плотного дыма.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, при помощи спасательных устройств пожарные вывели десять человек. Троим из них врачи поставили диагноз — отравление угарным газом. От госпитализации они отказались.
В квартире на первом этаже газодымозащитники обнаружили мужчину с ожогом кисти и отравлением угарным газом. Его передали врачам скорой помощи. Горение вещей на площади 2 кв. метра пожарные потушили в течение нескольких минут. К возгоранию, по предварительной информации, мог привести поджог. Виновное лицо устанавливают.
На месте работали шесть единиц техники, 16 человек личного состава.
