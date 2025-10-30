Ричмонд
Кандидат Трампа отозвал кандидатуру на важную должность из-за связей с Россией

Брайс Макферран, кандидат на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка США от администрации президента Дональда Трампа, снял свою кандидатуру. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Информация о снятии кандидатуры стала известна в среду, указано в материале.

«Решение Брайса Макферрана отозвать свою кандидатуру на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка США было раскрыто в среду представителем Белого дома», — указано в материале The Washington Post. Издание ссылается на представителя Белого дома.

Отмечается, что это произошло якобы на фоне пристального внимания к роли старшего руководителя сталелитейной компании у которой совладелец — один из богатейших олигархов России. Слушания Макферрана перед Сенатом по поводу утверждения на должности должны были состояться в четверг. Отмечается, что он якобы женат на представительнице русской семьи, имеющей связи с Кремлем.

