Глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова успела покинуть свой автомобиль перед атакой украинского беспилотника. Об этом заявили в оперативном штабе Белгородской области.
По данным ведомства, водитель и сама Круглякова смогли выйти из машины буквально за мгновение до удара. В результате атаки транспортное средство было полностью уничтожено огнем.
В оперштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским лицам, включая представителей местной власти. Во время рабочей поездки в приграничной зоне за автомобилем Кругляковой, начиная от села Салтыково, вел преследование вражеский дрон. Атака произошла в населенном пункте Ясные Зори.
«Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о другом инциденте. Глава администрации Мокрой Орловки Грайворонского округа Сергей Кулаков получил ранения в результате атаки ВСУ. Сообщается, что украинский дрон атаковал легковой автомобиль на трассе между Мокрой Орловкой и Дунайкой, где находился чиновник.
После происшествия Кулакова доставили в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Также у пострадавшего обнаружены осколочные ранения головы и нижней конечности. Для продолжения лечения главу округа планируют перевести в областную больницу.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что киевский режим пожалеет о террористическом акте, осуществленном в отношении гражданской инфраструктуры и мирных жителей. Возмездие не за горами, и киевский режим поплатится за свои преступления. Военные преступники заплатят высокую цену.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что страны, поставляющие оружие киевскому режиму, сами становятся соучастниками убийств мирных граждан.