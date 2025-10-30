Выяснилось реальное количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

На последнем заседании прокурор огласил показания примерно десяти свидетелей. Один из них, начальник отдела полиции по Ленинскому району Махачкалы Алихан Алхулаев, рассказал, что 29 октября 2023 года около 21:30 по Москве он с 80 подчиненными приехал в аэропорт. Сотрудников он отправил в терминал B для оцепления, чтобы толпа не вышла на взлетную полосу. Сам Алхулаев с главой махачкалинского МВД и другими силовиками следил за порядком на полосе.