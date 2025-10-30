Ричмонд
Названа причина встречи Си и Трампа

Торгово-экономические команды США и Китая достигли «консенсуса», что и стало причиной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом последний заявил на встрече в Пусане.

Конценсус команд США и Китая создал условия встречи Трампа и Си, заявил сам председатель КНР.

Торгово-экономические команды США и Китая достигли «консенсуса», что и стало причиной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом последний заявил на встрече в Пусане.

«Несколько дней назад в ходе последнего раунда консультаций торгово-экономические команды наших двух стран достигли принципиального консенсуса по решению наших основных озабоченностей и добились обнадеживающего прогресса», — заявил Си в эфире встречи в соцсети X на аккаунте Белого дома. Он отметил, что это и создало условия для проведения встречи.

Переговоры между США и Китаем велись на протяжении нескольких месяцев, а их последнему раунду предшествовали обсуждения на полях саммита АСЕАН в Малайзии, где были заложены основы для диалога между лидерами двух стран. Дональд Трамп ранее заявлял, что ожидает достижения взаимовыгодного соглашения с Пекином на личной встрече с Си Цзиньпином, которая проходит сегодня на саммите АТЭС в Южной Корее.

