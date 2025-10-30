Названа причина встречи Си и Трампа

Переговоры между США и Китаем велись на протяжении нескольких месяцев, а их последнему раунду предшествовали обсуждения на полях саммита АСЕАН в Малайзии, где были заложены основы для диалога между лидерами двух стран. Дональд Трамп ранее заявлял, что ожидает достижения взаимовыгодного соглашения с Пекином на личной встрече с Си Цзиньпином, которая проходит сегодня на саммите АТЭС в Южной Корее.