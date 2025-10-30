В Комсомольске-на-Амуре таксист искалечил пассажира металлической трубой

В Комсомольске-на-Амуре осужден таксист, искалечивший пассажира — инструктора по сноуборду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инцидент произошел в декабре прошлого года, когда потерпевший с подругой возвращался домой из ночного клуба. В такси он поругался с 33-летним водителем, и тот предложил покинуть автомобиль.
Выходя, пассажир сильно хлопнул дверью. Тогда таксист взял металлическую трубу и ударил его по ноге. В результате потерпевший получил открытый перелом большеберцовой кости со смещением отломков, в связи с чем не смог работать.
Таксист частично признал вину: заявил, что хотел проучить пассажира.
— Водитель такси признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он возместил потерпевшему компенсацию морального вреда — 500 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
