Безработный экс-зек обворовал кафе и клиники Хабаровска на 200 тысяч рублей

По данным следствия, 32-летний житель поселка имени Горького заходил в магазины, частные клиники и развлекательные заведения под видом посетителя. Он дожидался, когда работники отвлекутся, и похищал деньги из касс или личных вещей. В одной из клиник мужчина украл 34 тысячи рублей, а в магазине — кошелек сотрудницы с 25 тысячами.