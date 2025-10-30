Безработный экс-зек обворовал кафе и клиники Хабаровска на 200 тысяч рублей

Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.
По данным следствия, 32-летний житель поселка имени Горького заходил в магазины, частные клиники и развлекательные заведения под видом посетителя. Он дожидался, когда работники отвлекутся, и похищал деньги из касс или личных вещей. В одной из клиник мужчина украл 34 тысячи рублей, а в магазине — кошелек сотрудницы с 25 тысячами.
Сотрудники полиции установили личность подозреваемого с помощью записей камер видеонаблюдения. Ранее он уже был судим за грабежи и кражи, после освобождения не имел постоянной работы. Похищенные средства тратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу. Правоохранители проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.