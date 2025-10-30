Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безработный экс-зек обворовал кафе и клиники Хабаровска на 200 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские арестовали мужчину, который украл из разных заведений города около 200 тысяч рублей налички.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в УМВД по Хабаровскому краю.

По данным следствия, 32-летний житель поселка имени Горького заходил в магазины, частные клиники и развлекательные заведения под видом посетителя. Он дожидался, когда работники отвлекутся, и похищал деньги из касс или личных вещей. В одной из клиник мужчина украл 34 тысячи рублей, а в магазине — кошелек сотрудницы с 25 тысячами.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого с помощью записей камер видеонаблюдения. Ранее он уже был судим за грабежи и кражи, после освобождения не имел постоянной работы. Похищенные средства тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу. Правоохранители проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.