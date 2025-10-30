В Перми у 5-летней девочки разорвало почку из-за травмы в детском саду

Инцидент случился с одной из воспитанниц детского учреждения в Индустриальном районе города. Летом 2024 года маленькая девочка находилась на прогулочной площадке детсада, когда на неё упала лавочка. Во время инцидента ребёнок получил тяжёлую травму в области живота: у девочки произошёл разрыв почки с открывшимся кровотечением.