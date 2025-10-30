В Перми у 5-летней девочки разорвало почку из-за травмы в детском саду

Разрыв почки произошёл у 5-летней девочки из-за травмы в детском саду в Перми, сообщает Медико-правовая коллегия.
Инцидент случился с одной из воспитанниц детского учреждения в Индустриальном районе города. Летом 2024 года маленькая девочка находилась на прогулочной площадке детсада, когда на неё упала лавочка. Во время инцидента ребёнок получил тяжёлую травму в области живота: у девочки произошёл разрыв почки с открывшимся кровотечением.
Ребёнка удалось спасти, но после инцидента она прошла длительную реабилитацию. Экспертиза заключила, что повреждения являются тяжким вредом здоровью, который представлял опасность для жизни маленькой пермячки.
Мама девочки обратилась с иском к детскому саду в суд. Инстанция учла ряд обстоятельств — неоказание помощи в учреждении и вину его работников. Индустриальный районный суд назначил семье пострадавшей значительную компенсацию.
Позже Пермский краевой суд пересмотрел дело и повысил сумму до 1,2 миллиона рублей.