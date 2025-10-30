Поезда задержали в Хабаровском крае из-за ДТП с легковушкой на переезде

На железнодорожном переезде перегона Вяземский — Красицкий Дальневосточной железной дороги произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошёл утром 30 октября около шести часов. Водитель выехал на переезд при запрещающем сигнале и не смог продолжить движение из-за заглохшего двигателя.
В результате происшествия никто не пострадал, однако движение на участке было временно затруднено. Зафиксированы задержки нескольких грузовых составов.
«Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты оценят действия локомотивной бригады и техническое состояние оборудования переезда», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.