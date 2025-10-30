Сбитый дрон ВСУ повредил вышку сотовой связи в Волгоградской области: подробности

Силы противовоздушно обороны отразили атаку дронов ВСУ в Волгоградской области. В результате падения обломков беспилотника повреждение получила вышка сотовой связи. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Глава области уточнил, что ЧП с сотовой вышкой произошло в Рудянском районе региона. По счастью, пострадавших и повреждений жилых объектов нет.
Накануне Республика Марий Эл подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удары были зафиксированы вблизи одного из промышленных предприятий.
Кроме того, утром 29 октября российская армия отразила новую атаку противника на Крым. С 7 до 9 часов дежурными средствами противоракетной обороны уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.