Мошенники используют бренд сети супермаркетов Korzinka для обмана пользователей

Автомобиль за комментарий? Ложь.
Одной из таких фейковых акций стала кампания от имени сети супермаркетов Korzinka, якобы приуроченная к открытию нового магазина. В рекламе утверждается, что каждый желающий может выиграть автомобиль Volkswagen Tiguan R-Line, просто оставив комментарий под постом.
Далее по сценарию злоумышленники выходят на связь с «победителями» и под различными предлогами (регистрация выигрыша, подтверждение личности) просят отправить данные банковской карты, ввести коды из присланной SMS, указать персональные данные на фейковом сайте.
Таким образом, жертвы сами раскрывают мошенникам доступ к своим счетам, после чего деньги бесследно исчезают.
Почему такие схемы работают?
Мошенники играют на доверии людей к крупным брендам и желании выиграть дорогой подарок «без усилий». Рекламные объявления выглядят убедительно — используются логотипы известных компаний, фотографии автомобилей, элементы официального дизайна. Иногда создаются даже поддельные страницы, очень похожие на настоящие.
Комитет по конкуренции призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации. Единственный безопасный способ узнать о реальных акциях бренда — проверять информацию через его официальные источники: сайт, верифицированные страницы в соцсетях или горячую линию.
Интернет мошенничество становится всё более изощрённым, и единственная надёжная защита — внимательность, проверка информации и осторожность при вводе личных данных.