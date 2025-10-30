Мошенники используют бренд сети супермаркетов Korzinka для обмана пользователей

Vaib.uz (Узбекистан. 30 октября). В Узбекистане вновь активизировались мошенники, которые под видом популярных брендов распространяют ложные рекламные акции в социальных сетях. Как сообщили в Комитете по конкуренции, их настоящая цель — не раздача подарков, а попытка обманом завладеть личными и банковскими данными граждан.