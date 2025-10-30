Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники используют бренд сети супермаркетов Korzinka для обмана пользователей

Vaib.uz (Узбекистан. 30 октября). В Узбекистане вновь активизировались мошенники, которые под видом популярных брендов распространяют ложные рекламные акции в социальных сетях. Как сообщили в Комитете по конкуренции, их настоящая цель — не раздача подарков, а попытка обманом завладеть личными и банковскими данными граждан.

Источник: Vaib.Uz

Автомобиль за комментарий? Ложь.

Одной из таких фейковых акций стала кампания от имени сети супермаркетов Korzinka, якобы приуроченная к открытию нового магазина. В рекламе утверждается, что каждый желающий может выиграть автомобиль Volkswagen Tiguan R-Line, просто оставив комментарий под постом.

Далее по сценарию злоумышленники выходят на связь с «победителями» и под различными предлогами (регистрация выигрыша, подтверждение личности) просят отправить данные банковской карты, ввести коды из присланной SMS, указать персональные данные на фейковом сайте.

Таким образом, жертвы сами раскрывают мошенникам доступ к своим счетам, после чего деньги бесследно исчезают.

Почему такие схемы работают?

Мошенники играют на доверии людей к крупным брендам и желании выиграть дорогой подарок «без усилий». Рекламные объявления выглядят убедительно — используются логотипы известных компаний, фотографии автомобилей, элементы официального дизайна. Иногда создаются даже поддельные страницы, очень похожие на настоящие.

Комитет по конкуренции призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на провокации. Единственный безопасный способ узнать о реальных акциях бренда — проверять информацию через его официальные источники: сайт, верифицированные страницы в соцсетях или горячую линию.

Интернет мошенничество становится всё более изощрённым, и единственная надёжная защита — внимательность, проверка информации и осторожность при вводе личных данных.