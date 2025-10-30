Криминалистка цинично и профессионально избавилась от тела бывшего бойфренда

В Дели 21-летняя выпускница курсов судебной экспертизы Амрита Чаухан убила своего сожителя 32-летнего Рамкеша Мину. Она применила профессиональные навыки, чтобы замести следы. Об этом пишут индийские СМИ.
Чаухан познакомилась с Миной в мае 2025 года на собеседовании в Нойде. Между ними быстро вспыхнула искра.
Уточняется, что впоследствии они жили вместе, снимали интимные видео. К концу лета Чаухан вернулась к бывшему, инженеру Сумиту Кашьяпу. Мина начал шантажировать ее обрывками пикантных записей, чтобы вернуть.
Чаухан потребовала удалить файлы и отдать жесткий диск. После отказа она с Кашьяпом и его другом Сандипом Кумаром спланировала кражу под видом ограбления. Чаухан пришла к Мине, связала его под предлогом игры. Затем внутрь ворвались Кашьяп и Кумар в масках. В драке Мина задохнулся.
Чаухан посоветовала поджечь тело. Они облили его маслом и вином, открыли газ, зажгли огонь. Взрыв случился вскоре после ухода. Тело нашли 6 октября в квартире в Ганди Вихар. Сначала подумали на аварию.
Камеры у дома засняли подозреваемых. Данные с телефонов подтвердили связь между соучастниками. Все трое были арестованы 18 октября.
