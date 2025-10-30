Криминалистка цинично и профессионально избавилась от тела бывшего бойфренда

Чаухан потребовала удалить файлы и отдать жесткий диск. После отказа она с Кашьяпом и его другом Сандипом Кумаром спланировала кражу под видом ограбления. Чаухан пришла к Мине, связала его под предлогом игры. Затем внутрь ворвались Кашьяп и Кумар в масках. В драке Мина задохнулся.