В Красноярске задержан пособник телефонных мошенников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 октября в полицию обратился 83-летний красноярец. Пенсионер сообщил, что передал неизвестным 300 тысяч рублей — якобы для проверки подлинности денежных купюр.

Источник: НИА Красноярск

Правоохранители нашли одного из участников махинации — дроппера. Им оказался парень 2003 года рождения. Молодого человека задержали при попытке перевести своим кураторам 135 тысяч рублей, полученные от еще одного пожилого потерпевшего — 77-летнего жителя Ленинского района.

Как выяснили полицейские, молодой человек не менее трех раз забирал деньги и у жителя Железнодорожного района, получив от него около 1,6 млн рублей.

Как выяснили в полиции, красноярец нашел «вакансию» в интернете и согласился выполнять поручения мошенников. За свою «работу» он получал 2,5% от суммы, переданной ему обманутыми пенсионерами.

Возбуждено уголовное дело, сообщают в МВД по Красноярскому краю.