В Красноярске задержан пособник телефонных мошенников

Правоохранители нашли одного из участников махинации — дроппера. Им оказался парень 2003 года рождения. Молодого человека задержали при попытке перевести своим кураторам 135 тысяч рублей, полученные от еще одного пожилого потерпевшего — 77-летнего жителя Ленинского района.
Как выяснили полицейские, молодой человек не менее трех раз забирал деньги и у жителя Железнодорожного района, получив от него около 1,6 млн рублей.
Как выяснили в полиции, красноярец нашел «вакансию» в интернете и согласился выполнять поручения мошенников. За свою «работу» он получал 2,5% от суммы, переданной ему обманутыми пенсионерами.
Возбуждено уголовное дело, сообщают в МВД по Красноярскому краю.