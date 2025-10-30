Подорвавший полковника МО РФ хранил части взрывного устройства в Битцевском лесу

Неустановленный куратор дал ему в Стамбуле 1400 долларов на покупку деталей. На эти деньги были куплены взрывчатка, GSM-модули, электродетонаторы и беспроводные камеры. Координаторы вышли на Серебрякова через онлайн-игру. Они предложили ему переехать на Украину и получить гражданство после терактов. Серебряков разделял взгляды против СВО и поддерживал насилие.