Подорвавший полковника МО РФ хранил части взрывного устройства в Битцевском лесу

Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), взорвавший машину полковника Минобороны РФ, держал взрывчатку в Битцевском лесу.
Это указано в судебных документах. Он спрятал компоненты для самодельной бомбы в коробке из-под молока и оставил ее на дереве, пометив буквой Z. Изначально тайник находился около автобусной остановки «Ольховка» в Подмосковье. Позже Серебряков по указанию кураторов перенес взрывчатку в лес.
Неустановленный куратор дал ему в Стамбуле 1400 долларов на покупку деталей. На эти деньги были куплены взрывчатка, GSM-модули, электродетонаторы и беспроводные камеры. Координаторы вышли на Серебрякова через онлайн-игру. Они предложили ему переехать на Украину и получить гражданство после терактов. Серебряков разделял взгляды против СВО и поддерживал насилие.
Группа планировала атаки на сотрудников СК и Генштаба. Серебрякову поручили следить за следователем и полковником, изготовить бомбу и установить ее. В июле 2024 года он заложил взрывное устройство под автомобиль на Синявинской улице в Москве. Соучастник привел его в действие.
В результате взрыва полковник и его жена получили ранения. Мужчине ампутировали части обеих стоп. Ущерб оценили в 5 миллионов рублей.
Читайте также: Выяснилось, кем на самом деле был бывший дальнобойщик и торговец свечами.