Над Ростовской областью в ночь на 30 октября сбили беспилотники в трех районах

В ночь на четверг, 30 октября, в небе над Ростовской областью была отражена атака БПЛА над тремя районами. Об этом в своем телеграм-канале рано утром сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.
— Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены несколько беспилотников по северу Ростовской области — в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, — уведомил жителей региона губернатор.
По словам главы региона, в этот раз не удалось избежать последствий на земле.
— В хуторе Касьяновка Чертковского района от взрывов пострадали два частных дома. В зданиях выбило оконные стекла. К счастью, местные жители не получили травм.
Сейчас специалисты уточняют информацию о последствиях ночной атаки. Подробности происшествия выясняются.
