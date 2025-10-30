Ричмонд
Над Ростовской областью в ночь на 30 октября сбили беспилотники в трех районах

В результате атаки БПЛА в Ростовсокй области повреждены два частных дома.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 30 октября, в небе над Ростовской областью была отражена атака БПЛА над тремя районами. Об этом в своем телеграм-канале рано утром сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.

— Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены несколько беспилотников по северу Ростовской области — в Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах, — уведомил жителей региона губернатор.

По словам главы региона, в этот раз не удалось избежать последствий на земле.

— В хуторе Касьяновка Чертковского района от взрывов пострадали два частных дома. В зданиях выбило оконные стекла. К счастью, местные жители не получили травм.

Сейчас специалисты уточняют информацию о последствиях ночной атаки. Подробности происшествия выясняются.

В Батайске ликвидируют последствия ночной атаки дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
