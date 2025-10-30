Ричмонд
Трамп надеется, что Китай поможет прекратить конфликт на Украине

США надеются на то, что Китай поможет в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп после проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане.

Китай и США будут работать вместе, чтобы что-то сделать, заявил Трамп.

США надеются на то, что Китай поможет в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп после проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане.

«Мы долго говорили об Украине с Си Цзиньпином. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать», — заявил Трамп. Его слова приводит Fox News. Он также отметил, что Си поможет урегулированию конфликта, а также они оба пришли к выводу, что «обе стороны вовлечены в борьбу, и иногда им нужно позволить бороться».

