Ветеран морской пехоты заживо сварился в душе отеля

72-летний мужчина из Техаса скончался после ожогов в душе отеля в калифорнийском Сан-Хосе (США).
Террил Джонсон приехал на выпускной внучки. Во время душа на него попала очень горячая вода температурой около 57 градусов. Он получил ожоги трети тела, пишет Los Angeles Times.
Его семья не смогла помочь ему, так как не могла подойти без риска обжечься. В иске указано, что отель нарушил нормы, ограничивающие температуру воды 49 градусами.
Джонсон был ветераном морской пехоты и бывшим техником. Он умер за день до выпуска внучки из университета. После него остались жена, двое детей и четверо внуков.
