Силы ПВО уничтожили 170 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 170 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в четверг, 30 октября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 48 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 21 — над Воронежской областью. 16 дронов сбили над Нижегородской областью, 15 — над Калужской, 14 — на Ростовской и 10 — над Курской.

Также по девять беспилотников ликвидировали над Московским регионом (шесть из них летели на Москву) и Тульской областью, по пять — над Рязанской, Волгоградской и Новгородской областями.

По четыре БПЛА уничтожили над Белгородской, Орловской областями и Крымом и один — над Липецкой областью.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал МО РФ.

В ночь на 29 октября ПВО уничтожила 100 украинских беспилотников над территорией России. Атаке подверглись Брянская, Калужская и Белгородская области, а также другие субъекты страны.

В Белгородской области беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой.

