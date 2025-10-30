Убивший больше 30 женщин «поволжский маньяк» Тагиров не хочет сидеть пожизненно: с «хотелками» убийцы будет разбираться Верховный суд

Радик Тагиров, который больше известен как «Поволжский маньяк», убивший больше 30 пожилых женщин, решил обжаловать пожизненный приговор в Верховном суде. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
Серийный убийца направил кассационную жалобу на приговор в судебную коллегию по уголовным делам ВС РФ. 27 октября в Верховном суде получили обращение, но дату рассмотрения все еще не назначили.
В марте прошлого года суд Казани окончательно назначил Тагирову наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Первые 10 лет преступник будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок наказания — в исправительной колонии особого режима.
А уже в декабре 2024 года Тагиров попытался обжаловать приговор, ссылаясь на необъективность суда. Однако суд оставил в силе прежний приговор.