Повар-иностранец, планировавший взорвать кафе в Хабаровске, раскаялся в заключении

Молодой иностранец Достонбек в 2016 году вместе со своим отцом приехал в Хабаровск на заработки, сообщается на информационном сайте антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Хабаровском крае. Оба устроились работать в кафе в центре города. Отец был поваром, а Достанбек — его помощником.
Достонбек вырос в полной семье. До приезда на Дальний Восток окончил восемь классов, в школе учился на отлично, любил историю.
После переезда в Хабаровск Достонбек стал изучать материалы, посвященные истории и исламу на родном языке. Набравшись поверхностных знаний, он сам начал публиковать в соцсетях посты о традиционном исламе.
Его публикации привлекли внимания вербовщиков. Появился человек по имени Имран, который стал опровергать его правильные утверждения и убеждать в том, что его мнение ошибочно. Имран завладел вниманием молодого иностранца и стал отправлять ему разные материалы, утверждая, что в них истинное учение. Имран оказался вербовщиком запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации и смог переубедить Достонбека.
Достонбек начал поддерживать взгляды, которые навязал его новый товарищ. Попав под негативное влияние, он стал выполнять простые задания вербовщика, а именно вести каналы, на которых распространял сведения о радикальном исламе и деятельности террористических группировок.
Затем с 17-летним поваром связался еще один террорист и призвал его совершить в России теракт. Отправил ему инструкции по изготовлению зажигательных смесей, предназначенных для поджога того самого кафе, где работал Достонбек. Спланировав свои действия и изготовив зажигательные смеси, он выбрал день, в который будет полная посадка, — новогодняя ночь.
18 декабря 2017 года Достонбек был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. В отношении него были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 280, ст. 205.3, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России. В 2018 году приговором 1-го Восточного окружного военного суда Достонбеку назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
«Пока отбывал наказание, я осознал, что совершил большую ошибку, я чуть было не совершил ужасный поступок. Хотелось бы сказать молодым людям, чтобы не попадали под влияние таких провокаторов, которые могут под давлением заставить совершить преступление. Будьте благоразумны, живите в обществе по правилам и по закону», — говорит Достонбек.