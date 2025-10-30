Повар-иностранец, планировавший взорвать кафе в Хабаровске, раскаялся в заключении

Затем с 17-летним поваром связался еще один террорист и призвал его совершить в России теракт. Отправил ему инструкции по изготовлению зажигательных смесей, предназначенных для поджога того самого кафе, где работал Достонбек. Спланировав свои действия и изготовив зажигательные смеси, он выбрал день, в который будет полная посадка, — новогодняя ночь.