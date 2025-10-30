Трамп высказался по поводу ядерных испытаний

У США есть полигоны для испытания ядерного оружия, заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что позже назовет время и место проведения ядерных испытаний. Об этом лидер Штатов заявил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Помимо этого, Трамп отметил, что у них есть испытательные полигоны для ядерного оружия. Однако пока место не будет названо. Американский лидер рассказал это в эфире телеканала Fox News.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше