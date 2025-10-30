В Ростове женщина попала под колеса иномарки на пешеходном переходе

В Ростове-на-Дону 49-летняя женщина попала под колеса иномарки, когда переходила пешеходный переход. Как сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области, ДТП произошло накануне, 29 октября, в 17:30.
— Авария случилась на улице Нариманова в районе дома № 22. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Honda SR-V сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — объяснили в Госавтоинспекции.
Пострадавшая получила травмы. Теперь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Тем временем в Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам. Это позволяет вовремя остановить транспортное средство и избежать наезда на пешеходов.
