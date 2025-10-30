Жители Перми застряли в пробке из-за ДТП на Коммунальном мосту

Как рассказывает Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД), авария на мосту на пути в центр города случилась утром 30 октября. Около 9 часов в ведомстве был опубликован снимок с дорожных камер, на котором видно ДТП и массовое скопление автомобилей, вставших позади места происшествия.