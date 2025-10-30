Ричмонд
Жители Перми застряли в пробке из-за ДТП на Коммунальном мосту

Затор начал копиться утром 30 октября.

Источник: Центр безопасности дорожного движения Пермского края

Жители Перми застряли в пробке в сторону центра города из-за ДТП на Коммунальном мосту, сообщает ЦБДД Пермского края.

Как рассказывает Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД), авария на мосту на пути в центр города случилась утром 30 октября. Около 9 часов в ведомстве был опубликован снимок с дорожных камер, на котором видно ДТП и массовое скопление автомобилей, вставших позади места происшествия.

«Внимание, водители! ДТП на Коммунальном мосту! Ограничено движение в направлении центра города», — сообщил ЦБДД в телеграм-канале «Дорожная обстановка Перми и края».

В сервисе Яндекс. Карты пользователи также установили отметку об аварии на Коммунальном мосту. Движение в сторону центра Перми на протяжении более километра было окрашено в красный и жёлтый цвета.

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о пробке, которая скопилась из-за аварии на шоссе Космонавтов. На картах было видно, что затор растянулся на несколько километров — до улицы Одоевского.