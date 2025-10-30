Ричмонд
Из-за смертельного заболевания в Самарской области ввели карантин

На территории села Бузаевка Кинельского района официально введён режим карантина в связи с выявлением очага опасного инфекционного заболевания. Соответствующее постановление подписано главой муниципального района.

Источник: АиФ Воронеж

Очаг лейкоза крупного рогатого скота выявлен в частном хозяйстве. Проверка подтвердила наличие возбудителя, опасного для животных и потенциально для человека.

В зоне карантина запрещён ввоз и вывоз сельхозживотных, ограничено передвижение людей и транспорта. На въездах установлены дезинфекционные посты, ежедневно осматривают скот в соседних хозяйствах, усилен санитарный контроль.

Жителей просят не контактировать с дикими и бездомными животными, не покупать мясо и молоко на стихийных рынках, соблюдать правила гигиены и обращаться к врачу при первых признаках недомогания.

Когда карантин снимут, сообщат после проведения всех необходимых проверок и получения отрицательных лабораторных результатов.