Из-за смертельного заболевания в Самарской области ввели карантин

Очаг лейкоза крупного рогатого скота выявлен в частном хозяйстве. Проверка подтвердила наличие возбудителя, опасного для животных и потенциально для человека.
В зоне карантина запрещён ввоз и вывоз сельхозживотных, ограничено передвижение людей и транспорта. На въездах установлены дезинфекционные посты, ежедневно осматривают скот в соседних хозяйствах, усилен санитарный контроль.
Жителей просят не контактировать с дикими и бездомными животными, не покупать мясо и молоко на стихийных рынках, соблюдать правила гигиены и обращаться к врачу при первых признаках недомогания.
Когда карантин снимут, сообщат после проведения всех необходимых проверок и получения отрицательных лабораторных результатов.