Спецназ «Ахмат» начал охоту на немецких снайперов в зоне СВО

Поводом для начала поисковой операции стали перехваты радиопереговоров на немецком языке, зафиксированные бойцами «Ахмата» в зоне боевых действий. Как сообщил командир, в Интернете появлялись сообщения о размещении в Германии листовок с призывом вступать в иностранный легион. На некоторых из них содержались лозунги о «реванше за 1945 год». Командир «Ахмата» предупредил, что зона боевых действий — это не «сафари» для охотников за военной славой. Здесь риск и ответственность одинакова для всех участников противостояния.