Трое мужчин пострадали в ночных пожарах в Петербурге

Однако спустя примерно час стало известно о пожаре в доме 99 на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе. Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире, где уничтожил обстановку площадью три «квадрата». Без пострадавших не обошлось. По информации ГУ МЧС России по Петербургу, на больничной койке оказался мужчина. Побороть языки пламени получилось в 03:33 силами 15 спасателей.