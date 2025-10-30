Трое мужчин пострадали в ночных пожарах в Петербурге

Около двух часов ночи огонь вспыхнул в доме 55 на Софийской улице во Фрунзенском районе. Стихия охватила трехкомнатную квартиру, где выгорела обстановка площадью два квадратных метра. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
— В результате происшествия пострадали двое мужчин. Их отправили в больницу, — уточнили в ведомстве. Потушить возгорание удалось в 02:23. Для этого привлекли силы 15 спасателей и мощности трех спецмашин.
Однако спустя примерно час стало известно о пожаре в доме 99 на проспекте Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе. Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире, где уничтожил обстановку площадью три «квадрата». Без пострадавших не обошлось. По информации ГУ МЧС России по Петербургу, на больничной койке оказался мужчина. Побороть языки пламени получилось в 03:33 силами 15 спасателей.
Что стало причиной ЧП в обоих случаях, пока неизвестно. Это предстоит выяснить дознавателям ведомства.