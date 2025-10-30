Ричмонд
В ХМАО при тушении пожара обнаружен труп мужчины

В Сургутском районе в поселке Сытомино (ХМАО) во время тушения пожара в частном доме обнаружен труп мужчины. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете округа.

За сутки в ХМАО в пожарах погибло два человека.

«29 октября 2025 года поступило сообщение о гибели жительницы села Сытомино Сургутского района, тело которой было обнаружено при тушении пожара в частном домовладении. По факту гибели гражданина следователями Сургутского межрайонного следственного отдела проводятся процессуальные проверки», — сообщили в ведомстве.

Причины смерти будут установлены после заключения экспертизы. Кроме этого, назначена пожарно-техническая оценка происшествия для установления причин пожара.

Ранее URA.RU сообщало, что в дачном кооперативе Сургута во время пожара погиб мужчина. Трагедия произошла в СОТ «Черемушки», когда на место прибыли пожарные, дом уже был охвачен открытым огнем.