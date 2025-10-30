Брата Ивана Дорна разыскивают приставы

Ранее стало известно, что Иван Дорн, старший брат Ильи Дорна, с 2022 года живет во Франции и не планирует возвращаться в Россию из-за запрета на въезд, а на Украину — из-за риска мобилизации. Сам музыкант отмечал, что поддерживает редкие контакты с российскими родственниками. В последние годы Дорн продолжает заниматься творчеством за рубежом и почти не общается с семьей, оставшейся в России.