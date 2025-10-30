Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за грузовика, упавшего на пути, в Крыму задержали два поезда

Из-за падения грузовика на железнодорожные пути задержали два поезда в Крыму.

Источник: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Из-за падения грузовика на железнодорожные пути в Симферополе задержали два поезда, отбывавшие из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

По данным перевозчика, задержка поездов составила менее часа.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сократить задержку в пути», — сказали в компании агентству ТАСС.

В пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс» добавили, что новых отклонений от расписания не ожидается.

Напомним, вечером 29 октября на улице КИМ многотонная фура пробила ограждение моста и упала вниз, прямо на железнодорожные пути. Кузов находился в вертикальном положении. В результате пострадал водитель грузовика. Спасатели помогли ему выбраться из кабины. Пострадавшего увезли в больницу. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции, администрации Симферополя и Крымской железной дороги. Сообщалось, что фуру планируют эвакуировать с путей.