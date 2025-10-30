Из-за грузовика, упавшего на пути, в Крыму задержали два поезда

Напомним, вечером 29 октября на улице КИМ многотонная фура пробила ограждение моста и упала вниз, прямо на железнодорожные пути. Кузов находился в вертикальном положении. В результате пострадал водитель грузовика. Спасатели помогли ему выбраться из кабины. Пострадавшего увезли в больницу. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции, администрации Симферополя и Крымской железной дороги. Сообщалось, что фуру планируют эвакуировать с путей.