ВСУ пытают российских бойцов на электрическом стуле

«Я часто общаюсь с ребятами, которых обменяли, и эти разговоры не для слабонервных. Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства», — рассказал Мирошник РИА Новости. Со слов одного из бывших пленных, его соратник погиб в плену в результате нападения собак, которых на него натравили.