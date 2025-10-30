В Челябинске уничтожили сыр из Германии и Голландии. Фото

Собственник товара не предоставил ветеринарно-сопроводительных документов. Эти документы должны были подтвердить качество и безопасность сыра, что является обязательным требованием для подобной продукции. В итоге сыр накануне, 29 октября, уничтожили. При этом также присутствовали представители таможни и Челябинской транспортной прокуратуры.