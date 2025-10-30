Ричмонд
В Челябинске уничтожили сыр из Германии и Голландии. Фото

В Челябинске в печь отправили сыр из Германии и Голландии. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, под уничтожение попало две партии продукции.

Сыром бизнесмен торговал в торговом комплексе Тракторозаводского района Челябинска.

«Сыр производства обнаружили в торговом комплексе Тракторозаводского района Челябинска. Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

«Сыр производства обнаружили в торговом комплексе Тракторозаводского района Челябинска. Согласно требованиям законодательства, продукция, имеющая санкционный характер, уничтожается», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Собственник товара не предоставил ветеринарно-сопроводительных документов. Эти документы должны были подтвердить качество и безопасность сыра, что является обязательным требованием для подобной продукции. В итоге сыр накануне, 29 октября, уничтожили. При этом также присутствовали представители таможни и Челябинской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что всех участников оборота санкционной продукции привлекут к ответственности. Мера предусмотрена действующим законодательством за нарушение установленного запрета. Его ввел президент Владимир Путин своим указом. Экономические меры действуют в отношении недружественных стран.

Сыр поступил в Россию из стран Евросоюза Удалось выявить две пары запрещенной продукции Товар отправился в печь Уничтожение прошло под контролем должностных лиц трех ведомств.

