Раскрыта главная версия пропажи Усольцевых в красноярской тайге

В Красноярском крае Следственный комитет объяснил версию исчезновения семьи Усольцевых.

Главная версия — несчастный случай, сообщили в пресс-службе Следкома. В лесу не нашли их вещей. В доме не обнаружено подозрительных предметов или записей. Повседневная жизнь — без новых улик.

Ранее в СК пояснили, что страница потерявшегося Сергея Усольцева в соцсети могла быть активна после исчезновения из-за второго телефона. Этот факт не означает, что Сергей куда-то уехал или сам заходил в интернет после пропажи.

Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время похода на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Их поиски пока не дали результата.

