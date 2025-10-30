Раскрыта главная версия пропажи Усольцевых в красноярской тайге

В Красноярском крае Следственный комитет объяснил версию исчезновения семьи Усольцевых.
Главная версия — несчастный случай, сообщили в пресс-службе Следкома. В лесу не нашли их вещей. В доме не обнаружено подозрительных предметов или записей. Повседневная жизнь — без новых улик.
Ранее в СК пояснили, что страница потерявшегося Сергея Усольцева в соцсети могла быть активна после исчезновения из-за второго телефона. Этот факт не означает, что Сергей куда-то уехал или сам заходил в интернет после пропажи.
Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года во время похода на скалу Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Их поиски пока не дали результата.
Читайте также: Стало известно, что в деле пропавшей семьи Усольцевых нашли новые противоречия.