В пятом регионе России на фоне массированной воздушной атаки закрыли аэропорт

В аэропорту Ижевска в целях обеспечения безопасности полётов приостановили приём и вылет воздушных судов на фоне массированной воздушной атаки 170 дронов ВСУ. Сроки восстановления работы воздушной гавани пока не уточняются.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — информирует Росавиация.

Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, сбито 170 БПЛА. Наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской областью — 48, над Воронежской — 21, Нижегородской — 16, Калужской — 15 и Ростовской — 14. Аэропорты закрыты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево).

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

