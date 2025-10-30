В пятом регионе России на фоне массированной воздушной атаки закрыли аэропорт

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — информирует Росавиация.
Россия ночью подверглась массированной воздушной атаке ВСУ, сбито 170 БПЛА. Наибольшее число беспилотников было сбито над Брянской областью — 48, над Воронежской — 21, Нижегородской — 16, Калужской — 15 и Ростовской — 14. Аэропорты закрыты во Владикавказе (Беслан), Грозном (Северный), Магасе и Нижнекамске (Бегишево).
