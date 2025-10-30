Задержки и отмены рейсов в России 30 октября: онлайн-табло

Авиационная отрасль России продолжает сталкиваться с рядом сложностей. По данным на 30 октября 2025 года, отмечаются задержки рейсов и изменения в расписании как на внутренних маршрутах, так и на международных линиях. Пассажирам рекомендуется внимательно отслеживать обновления, сохранять спокойствие и заранее уточнять актуальную информацию о времени вылета своих рейсов. Подробнее — в материале URA.RU.