В Уфе из жилого дома экстренно эвакуировали жильцов

Вчера вечером в экстренные службы Уфы поступило сообщение о сильном запахе газа в квартире жилого дома на улице Парковой. На место оперативно прибыли службы экстренного реагирования и аварийная бригада «Газпром газораспределение в Уфе». Подачу газа в подъезде перекрыли, провели эвакуацию жильцов и проветривание. Дом временно обесточили.
Спасатели проникли в квартиру на 10 этаже через окно с помощью альпинистского снаряжения и оказали первую помощь пожилой женщине. В дальнейшей медпомощи она не нуждалась. Предположительно, 87-летняя женщина испытывает серьезные трудности с памятью и ориентированием во времени.
По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, в квартире обнаружили открытые конфорки газовой плиты, которые сразу закрыли. Газоснабжение отключили, провели поквартирный обход для безопасного подключения. На данный момент газоснабжение еще не восстановлено. Угрозы взрыва нет. Сейчас специалисты выясняют причины инцидента.
Ранее в Уфе в районе Кооперативной поляны загорелся дом.