В Уфе из жилого дома экстренно эвакуировали жильцов

Спасатели проникли в квартиру на 10 этаже через окно с помощью альпинистского снаряжения и оказали первую помощь пожилой женщине. В дальнейшей медпомощи она не нуждалась. Предположительно, 87-летняя женщина испытывает серьезные трудности с памятью и ориентированием во времени.