В Свердловской области нашли мертвым бизнесмена, чей окровавленный Mercedes обнаружили в лесу

В Свердловской области нашли мертвым 49-летнего предпринимателя Ильгара Ханаданова, который пропал 24 октября в Заречном. Об этом URA.RU сообщил источник.

Мужчину искал поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Силовики рассматривают версию об убийстве», — рассказал собеседник. Ранее в лесном массиве был обнаружен окровавленный автомобиль белого цвета марки Mercedes, на котором погибший направлялся в город Заречный.

Смерть подтвердили и близкие Ильгара. «С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Ханаданов Ильгар Байрам-оглы. Организовываем сбор денег на похороны, прощание и транспортировку тела на родину. Любая сумма, которой вы сможете поделиться, будет огромной помощью».