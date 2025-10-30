В Свердловской области нашли мертвым бизнесмена, чей окровавленный Mercedes обнаружили в лесу

Мужчину искал поисковый отряд «Лиза Алерт».
В Свердловской области нашли мертвым 49-летнего предпринимателя Ильгара Ханаданова, который пропал 24 октября в Заречном. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Силовики рассматривают версию об убийстве», — рассказал собеседник. Ранее в лесном массиве был обнаружен окровавленный автомобиль белого цвета марки Mercedes, на котором погибший направлялся в город Заречный.
Смерть подтвердили и близкие Ильгара. «С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Ханаданов Ильгар Байрам-оглы. Организовываем сбор денег на похороны, прощание и транспортировку тела на родину. Любая сумма, которой вы сможете поделиться, будет огромной помощью».