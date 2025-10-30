В Свердловской области нашли мертвым бизнесмена, чей окровавленный Mercedes обнаружили в лесу

Смерть подтвердили и близкие Ильгара. «С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни Ханаданов Ильгар Байрам-оглы. Организовываем сбор денег на похороны, прощание и транспортировку тела на родину. Любая сумма, которой вы сможете поделиться, будет огромной помощью».