За хранение дома боеприпасов осужден житель Свердловской области

В ЗАТО город Лесной (Свердловская область) осужден местный житель за хранение дома патронов, пороха и самодельных взрывных устройств. Об этом ЕАН сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Суд Лесного вынес приговор 49-летнему местному жителю, который признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранения боеприпасов к огнестрельному оружию» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ». Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима со штрафом 40 тыс. рублей.

В декабре 2024 года сотрудники ФСБ проводили оперативные мероприятия по месту жительства гражданина и нашли у него 29 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм, порох марки «Сокол», массой не менее 18,66 гр., порох марки «СФМК», массой не менее 63,65 гр., а также он хранил дома два самодельных взрывных устройства.