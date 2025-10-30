В Челябинске врачи достали из кишечника девятилетнего мальчика силиконовый глаз

Уже после операции, которая прошла успешно, выяснилось — это был силиконовый глаз, и его мама рассказала, что неделю назад они с сыном ели мармеладки в форме глазных яблок, рядом лежал и силиконовый: ребенок играл в игру на телефоне и, не глядя, кинул его в рот. А так как симптомы проявились не сразу, то он не связал эти два события.