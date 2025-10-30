В Челябинске врачи достали из кишечника девятилетнего мальчика силиконовый глаз

На операционный стол мальчишка попал из инфекционного отделения: сперва у него заподозрили отравление или вирус, так как его тошнило, рвало и он жаловался на боль в животе. Однако диагноз не подтвердился.
«Ситуация осложнялась тем, что на рентгене мы увидели кишечную непроходимость, но не увидели предмета, который стал ее причиной», — говорит Виктор Базалий, заведующий детским хирургическим отделением.
По словам узиста Светланы Ведерниковой было заметно инородное тело в левом подреберье, но не было никаких критериев, по которым можно было понять: что это? Точно не опухоль и не полипы. Одно было очевидно — требуется операция.
Сам пациент тоже не смог вспомнить, что проглотил — и проглотил ли вообще.
Уже после операции, которая прошла успешно, выяснилось — это был силиконовый глаз, и его мама рассказала, что неделю назад они с сыном ели мармеладки в форме глазных яблок, рядом лежал и силиконовый: ребенок играл в игру на телефоне и, не глядя, кинул его в рот. А так как симптомы проявились не сразу, то он не связал эти два события.
Кстати
За год в ГКБ № 1 хирурги и эндоскописты извлекают до 150 инородных предметов из детских пищеводов, желудков и кишечников — магниты, монеты, части конструкторов, иглы и даже зубные щетки.