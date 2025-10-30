У работника компании в ЯНАО похитили зарплату и перевели на счет матери

«В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2025 года у работника одной из коммерческих организаций города возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, предназначенных в качестве заработной платы одному из его коллег», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры.