У работника компании в ЯНАО похитили зарплату и перевели на счет матери

В Губкинский городской суд (ЯНАО) поступило уголовное дело о мошенничестве с выплатой заработной платы работнику коммерческой организации. Обвиняемый в июне 2025 года перечислил зарплату коллеги на счет своей матери. Ущерб составил 140 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

В Губкинский городской суд (ЯНАО) поступило уголовное дело о мошенничестве с выплатой заработной платы работнику коммерческой организации. Обвиняемый в июне 2025 года перечислил зарплату коллеги на счет своей матери. Ущерб составил 140 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ЯНАО.

«В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2025 года у работника одной из коммерческих организаций города возник преступный умысел на хищение путем обмана денежных средств, предназначенных в качестве заработной платы одному из его коллег», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, следствием установлено, что фигурант дела обманным путем убедил одного из сотрудников перевести более 140 тысяч рублей на чужой банковский счет, сообщив заведомо ложные сведения о принадлежности карты жене потерпевшего. «В результате преступных действий обвиняемого потерпевшему причинен материальный ущерб в крупном размере», — отметили в прокуратуре ЯНАО.

По материалам дела, после перевода денег злоумышленник получил наличные через банкомат, воспользовавшись картой собственной матери, которую также ввел в заблуждение относительно цели транзакции. Все похищенные средства обвиняемый потратил по своему усмотрению. Отмечается, что расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.