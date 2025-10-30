Минчанка обокрала старушку ради приворота коллеги у интернет-гадалки

53-летняя жительница Минска обокрала пожилую женщину, часть денег она потратила на оплату приворота у интернет-гадалки. Подробности этой истории, произошедшей во Фрунзенском районе белорусской столицы, рассказали «Минск-Новости».
На протяжении ряда лет 53-летняя ранее не судимая жительница Минска поддерживала приятельские отношения с супружеской парой — ранее она была няней их дочери. В январе 2025 года они предложили фигурантке поработать сиделкой: маме главы семейства, пенсионерке 1946 года рождения, после болезни стало затруднительно самостоятельно обслуживать себя. Женщина на это предложение согласилась.
Однажды обвиняемая листала соцсети и увидела фотографию бывшего коллеги с девушкой. Фигурантка приревновала: молодой человек ей давно нравился, но взаимностью не отвечал. Женщина нашла в интернете гадалку, которая сделала расклад на картах, который и показал, что совместного будущего у пары нет. Женщина огорчилась, однако всерьез задумалась о привороте, сделать который согласилась та же гадалка. Она назвала цену ритуала — 1000 долларов.
Такой сумму у женщины не было, но она вспомнила, что, убирая в квартире пенсионерки, за которой ухаживала, видела шкатулку с золотыми украшениями. Она похитила их, часть сдала в ломбард, получив нужную сумм отвезла ее гадалке, проживающей в деревне Большой Тростенец под Минском. Та даже не вышла к клиентке, сказав ставить деньги в почтовом ящике.
Через некоторое время гадалка вновь вышла на связь с женщиной и сообщила, что требуется провести еще один ритуал, цена со скидкой — 1500 долларов. Фигурантка ответила, что таких денег у нее нет, на что ведунья согласилась пойти на уступку и сделать ритуал еще дешевле.
Женщина снова пошла в ломбард, вновь сдала часть украшений. Она оплачивала ритуал еще два раза: сначала оставила в почтовом ящике 1000 белорусских рублей, затем еще 1200. Увы, даже после всех недешевых ритуалов и проведенного приворота мужчина так и не проявил к обвиняемой никаких чувств. Ну, а когда ведунья в очередной раз попросила деньги за снятие порчи, обвиняемая прекратила общение с ней.
В июле 2025 года пенсионерка обнаружила пропажу своих золотых украшений и рассказала об этом сыну. Тот обратился в милицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 30 100 рублей.
Фигурантка свою вину признала полностью, причиненный ущерб не возместила.
Рассмотрев уголовное дело суд вынес вердикт: женщину признали виновной в тайном похищении имущества, наказание — три года ограничения свободы без направления с исправительное учреждений. Кроме этого, она должна полностью возместить причиненный материальный ущерб.
