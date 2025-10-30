Минчанка обокрала старушку ради приворота коллеги у интернет-гадалки

Женщина снова пошла в ломбард, вновь сдала часть украшений. Она оплачивала ритуал еще два раза: сначала оставила в почтовом ящике 1000 белорусских рублей, затем еще 1200. Увы, даже после всех недешевых ритуалов и проведенного приворота мужчина так и не проявил к обвиняемой никаких чувств. Ну, а когда ведунья в очередной раз попросила деньги за снятие порчи, обвиняемая прекратила общение с ней.