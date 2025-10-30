Курьер на велосипеде попал под электробус в ЮЗАО

Курьер на электровелосипеде в четверг, 30 октября, попал под электробус в Юго-Западном административном округе Москвы.
Инцидент произошел на улице Вавилова. Доставщик получил травмы, из-за ДТП перекрыли одну полосу в сторону центра, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК около дома 3 по улице Новой Башиловке в Москве. Участниками аварии стали бетономешалка и три легковушки. В результате ДТП никто не пострадал. В районе аварии образовалась пробка. Ее протяженность составила пять километров.
До этого «газель» влетела в пассажирский автобус № 957 в районе Марьино. ДТП произошло на Поречной улице. В результате столкновения двух транспортных средств пострадали три человека. Они отказались от госпитализации.