Курьер на велосипеде попал под электробус в ЮЗАО

Ранее четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК около дома 3 по улице Новой Башиловке в Москве. Участниками аварии стали бетономешалка и три легковушки. В результате ДТП никто не пострадал. В районе аварии образовалась пробка. Ее протяженность составила пять километров.