Следователи объяснили странную записку и появление Усольцева в Сети

В Сети продолжается обсуждение исчезновение семьи Усольцевых в тайге под Красноярском. Так, комментаторы обратили внимание на якобы обнаруженную в блокноте Ирины Усольцевой записку. Послание прокомментировала официальный представитель СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Записка гласила: «Чтобы уйти, надо вернуться…». Вместе с тем пользователи соцсетей обратили внимание, что сам Сергей Усольцев заходил в свой профиль 3 октября — спустя шесть дней после пропажи. Одни считают, что глава семейства пытался выйти на связь, другие думают, что это был сбой.
При этом Арбузова заявляет, что никаких записок или других подозрительных вещей в доме Усольцевых не находили. Она также считает, что «появление» Сергея Усольцева в соцсетях связано с тем, что устройство, с которого пропавший выходил в Сеть, включали в ходе поисков семейства.
— Никаких записей и вообще подозрительных вещей в доме обнаружено не было. Обычный быт семьи, — отметила следователь в беседе с Aif.ru.
По официальной версии, Усольцевы погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. «Вечерняя Москва» выяснила, как сейчас проходят поиски.