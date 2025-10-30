Поволжский маньяк Радик Тагиров обжаловал пожизненный приговор

«Кассационная жалоба будет рассматриваться в Верховном суде Российской Федерации», — сообщили агентству. Слушание по делу состоится 25 декабря.
«Татар-информ» рассказывал, что Радик Тагиров ради наживы отправил на тот свет 31 бабушку, еще три женщины чудом выжили после его нападений. Тела убитых женщин находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге. Свою вину Тагиров не признал.
В марте 2024 года Верховный суд РТ вынес поволжскому маньяку приговор в виде пожизненного лишения свободы. Первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Помимо этого, он должен выплатить потерпевшим суммарно больше 1,5 миллиона рублей. Также суд постановил взыскать 600 тысяч рублей с Тагирова за судебные издержки.
Ранее Тагиров уже пытался обжаловать решение суда. Однако в декабре прошлого года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения жителю Казани Радику Тагирову. Во время судебного разбирательства Тагиров заявил, что следствие не было объективным. «Мои объяснения не были учтены, расследование не проводилось», — сказал он, обращаясь с просьбой к суду вернуть дело прокурору. Однако прокурор заявил, что оснований для удовлетворения жалоб Тагирова нет и приговор является законным и обоснованным.