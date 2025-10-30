Поволжский маньяк Радик Тагиров обжаловал пожизненный приговор

Ранее Тагиров уже пытался обжаловать решение суда. Однако в декабре прошлого года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе наказание в виде пожизненного заключения жителю Казани Радику Тагирову. Во время судебного разбирательства Тагиров заявил, что следствие не было объективным. «Мои объяснения не были учтены, расследование не проводилось», — сказал он, обращаясь с просьбой к суду вернуть дело прокурору. Однако прокурор заявил, что оснований для удовлетворения жалоб Тагирова нет и приговор является законным и обоснованным.