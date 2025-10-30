В Братске из-за пожара в пятиэтажке четыре человека отравились угарным газом

После медицинского осмотра у троих человек диагностировали отравление угарным газом. Они отказались от госпитализации. А 50-летний владелец квартиры, где и случился пожар, получил ожог кисти и отравление. Стало известно, что кто-то мог поджечь вещи в помещении. Виновника ищут.