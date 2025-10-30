Ричмонд
В Братске из-за пожара в пятиэтажке четыре человека отравились угарным газом

Всего за сутки произошло 15 пожаров, 7 из которых в жилых домах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске на пожаре в пятиэтажном доме пострадали четыре человека. Из подъезда самостоятельно вышли 20 жильцов. Еще 10 спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщает WEACOM.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Тем, кому понадобилась помощь, не могли покинуть дом из-за плотного дыма. Среди них было семь детей, — уточнили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

У троих человек диагностировали отравление угарным газом ГУ МЧС по Иркутской области.

После медицинского осмотра у троих человек диагностировали отравление угарным газом. Они отказались от госпитализации. А 50-летний владелец квартиры, где и случился пожар, получил ожог кисти и отравление. Стало известно, что кто-то мог поджечь вещи в помещении. Виновника ищут.

Всего за сутки в Приангарье зафиксировали 15 пожаров, 7 из них — в многоквартирных домах.