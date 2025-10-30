На Камчатке пожарные МЧС России тушат возгорание на судне

На данный момент пожар локализован на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
На данный момент пожар локализован на площади 100 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. Задействованы 7 единиц техники, 45 человек личного состава.
