Вскрыта финансовая пирамида в турфирме

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Жлобина — женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД Беларуси в четверг.
«Установлено: 32-летняя жлобинчанка оформляла для знакомых путевки за границу. Они платили наличными либо перечисляли деньги на ее личный карт-счет. Фигурантка не выполнила условия и начала избегать контактов», — сказано в сообщении в Telegram-канале МВД.
Отмечено, что в связи с невыполнением обещанного в милицию обратились пять человек, оплативших турпоездки, но в итоге оставшиеся ни с чем.
«В сумме женщина присвоила свыше 50 тысяч рублей, часть из которых потратила на личные нужды, а остальными погасила предыдущие заявки клиентов», — рассказали в министерстве.
За совершенное жлобинчанке грозит до 12 лет лишения свободы — она задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в сообщении.