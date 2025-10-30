Ричмонд
Вскрыта финансовая пирамида в турфирме

Жительница Жлобина оформляла путевки за границу своим знакомым, но в итоге они туда так и не попали.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Жлобина — женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД Беларуси в четверг.

«Установлено: 32-летняя жлобинчанка оформляла для знакомых путевки за границу. Они платили наличными либо перечисляли деньги на ее личный карт-счет. Фигурантка не выполнила условия и начала избегать контактов», — сказано в сообщении в Telegram-канале МВД.

Отмечено, что в связи с невыполнением обещанного в милицию обратились пять человек, оплативших турпоездки, но в итоге оставшиеся ни с чем.

«В сумме женщина присвоила свыше 50 тысяч рублей, часть из которых потратила на личные нужды, а остальными погасила предыдущие заявки клиентов», — рассказали в министерстве.

За совершенное жлобинчанке грозит до 12 лет лишения свободы — она задержана по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сказано в сообщении.